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Moleculo
AMD FSR 3 с интерполяцией кадров выходит сегодня в первых играх — Forspoken уже получила патч
Также обновление должно выйти для Immortals of Aveum.

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Технология масштабирования с интерполяцией кадров AMD FSR 3 станет доступна сегодня в первых двух играх — это Forspoken и Immortals of Aveum. Объявление накануне сделал Фрэнк Азор (Frank Azor), главный специалист по разработке игровых решений и игровому маркетингу в AMD. Forspoken уже получила обновление с поддержкой FSR 3, сообщает VideoCardz, патч размером 30 МБ можно скачать на платформе Steam.

Согласно примечаниям, интерполяция кадров FSR 3 будет работать с видеокартами AMD Radeon RX 5000, NVIDIA GeForce RTX 20, Intel Arc 7 и более новыми, а что касается более старых решений — они должны поддерживать новые возможности масштабирования FSR 3, но не интерполяцию. Также в примечаниях описывается и первая проблема: низкая частота кадров на мониторах с частотой обновления 240 Гц и выше при совместной активации интерполяции кадров и вертикальной синхронизации.

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Журналисты ресурса TweakTown отмечают, что не получили раннего доступа к технологии, также об этом уведомили в социальных сетях специалисты известного YouTube канала Hardware Unboxed. Похоже, что раннего доступа для прессы не было вообще, а значит моментального появления профессиональных обзоров новой технологии в день релиза, скорее всего, ожидать не стоит.

#amd #игры #технологии #forspoken #amd fsr 3
Источник: videocardz.com
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