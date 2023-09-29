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Moleculo
Флагманский GPU для серии видеокарт GeForce RTX 50 может получить 192 SM и 512-битную шину памяти
Количество CUDA может вырасти на треть.

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Ожидается, что следующее поколение серверных и потребительских видеокарт NVIDIA появится где-то во второй половине 2024 года и 2025 году соответственно, не скоро, но слухи о них всё чаще появляются в Сети. В новом сообщении Twitter (заблокирован в РФ) инсайдер @kopite7kimi называет ожидаемое соотношение некоторых блоков в графических процессорах серверной линейки GB100 и потребительской GB200, сообщает VideoCardz. Якобы полный чип GB100 получит 8 графических кластеров Graphics Processing Clusters (GPC) и в каждом из них будет присутствовать 10 текстурных кластеров Texture Processing Clusters (TPC). В сравнении с предыдущими решениями количество GPC остаётся неизменным, а количество TPC на каждый GPC растёт: в GA100 (Ampere) соотношение было 8:1, в GH100 (Hopper) 9:1, в GB100 — 10:1. Флагманскому чипу GB202 для игровой графики и, предположительно, рабочих решений инсайдер приписывает 12 GPC и 8 TPC в каждом из них.

Если допустить прежнее соотношение остальных блоков и правдивость прогнозов, GB202 в общей совокупности будет содержать 192 потоковых мультипроцессора (Streaming Multiprocessors, SM) и 24576 CUDA-ядра, что на треть превышает количество CUDA в AD102 текущего поколения. Но стоит напомнить, что в GeForce RTX 4090 компания использует далеко не полную реализацию AD102, из 144 доступных SM в ней активно только 128, наиболее полная версия на 142 SM используется в версии чипа для профессиональной RTX A6000 Ada. Не исключено, что гипотетической RTX 5090 тоже не достанется полная версия GB202. Также инсайдер заявляет, что GB202 будет поддерживать 512-битную шину памяти, опять-таки, в полной конфигурации.

Источник: VideoCardz

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Вряд ли на данный момент какие-либо прогнозы могут быть точными, но очевидно, что будущие видеокарты продолжат наращивать вычислительную мощность и на этот раз очень сильно прибавят в пропускной способности памяти, а может, и в её объёме, что становится необходимым в соответствии с тенденцией повсеместной интеграцией искусственного интеллекта, в частности, прямо в игры, например, для генерации диалогов в реальном времени.

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 5090
Источник: videocardz.com
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