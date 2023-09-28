А вот обновить Windows 10 до 11 ещё можно.

Когда Microsoft выпустила Windows 10, пользователям Windows 7 и 8.1 было предложено бесплатно обновиться на новую операционную систему. Хотя данное предложение должно было действовать только один год, в 2023 году всё ещё можно было обновиться с «семёрки» и «восьмёрки» до Windows 10 и 11, но, похоже, этому приходит конец.

Как сообщает Deskmodder, обновление с Windows 7 или 8.1 до Windows 10 больше невозможно, Microsoft сделала объявление, официально подтверждающее это. Пока всё ещё сохраняется возможность обновиться с Windows 10 до 11. Исследование Deskmodder показало, что Windows 11 22H2 ещё можно активировать лицензионным ключом от Windows 7, а вот новую сборку на инсайдерском канале уже нельзя.

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«Предложение Microsoft по бесплатному обновлению до Windows 10/11 завершилось 29 июля 2016 года. Способ установки для бесплатного обновления с Windows 7/8 теперь удалён. Обновление до Windows 11 с Windows 10 по-прежнему бесплатно», — говорится в сообщении Microsoft.