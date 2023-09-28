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Moleculo
MaxSun готовит белоснежную материнскую плату iCraft Z790 White для мощных процессоров Intel Core i9
Продажи запланированы на октябрь.

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Китайская компания MaxSun собирается выпустить в серии iCraft белоснежную материнскую плату Z790 в формате ATX, сообщает VideoCardz. Материнская плата может похвастаться белой печатной платой, украшенной серебристыми и черными вставками, прочным металлическим бэкплейтом. Подсистема питания реализована по схеме 12+3+2 с микросхемами Dr.Mos на 60 А и охлаждается двумя радиаторами, соединёнными тепловой трубкой. MaxSun заявляет о поддержке разогнанных процессоров Core i9 с мощностью до 400 Вт.

Источник: MaxSun и VideoCardz

MaxSun iCraft Z790 White совместима с памятью DDR5-7600 при использовании профилей Intel XMP 3.0, кроме того, заявлена поддержка PCIe Gen 5 для основного слота x16. Среди других особенностей, встроенный сетевой адаптер WiFi-6E, два порта USB Type-C 20G, кнопка сброса BIOS на задней панели, светодиодный индикатор отладки, а также физические кнопки перезагрузки и выключения для дополнительного удобства.

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За рубежом цена материнской платы составит 299 долларов США, поставки ожидаются в октябре.

#материнские платы #maxsun #intel z790
Источник: videocardz.com
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