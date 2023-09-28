GeForce RTX 40 обеспечат отличные впечатления от Counter-Strike 2.

NVIDIA и Valve поработали вместе, чтобы обеспечить наилучшие впечатления от Counter-Strike 2 на новейших видеокартах GeForce RTX 40. В соревновательных шутерах, таких как Counter-Strike 2, важна высокая частота кадров и небольшая задержка. Хотя игры серии Counter-Strike никогда не отличались высокими требованиями, новая часть — это большой шаг вперёд в техническом плане за счёт перехода на движок Source 2 с улучшенной графикой и физикой. Например, дымовые гранаты теперь являются динамическими объёмными объектами, которые взаимодействуют с окружающей средой и освещением. Это повышает требования к графической подсистеме и для достижения той же частоты кадров, что и в CS:GO, потребуются более производительные видеокарты.

Как сообщает NVIDIA, GeForce RTX 4090 обеспечивает более 400 кадров в секунду при разрешении 1440p, что более чем в 4,5 раза больше показателей GTX 1080. Модель RTX 4070 Ti обеспечивает более 360 кадров в секунду при разрешении 1080p, а RTX 4060 и RTX 4060 Ti быстрее в 2,25 раза, по сравнению с GTX 1060 — одной из самых популярных видеокарт в статистике Steam и среди игроков Counter-Strike в частности. Такой высокий FPS имеет смысл в сочетании с новейшими игровыми мониторами, частота обновления которых достигает 500 Гц.

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Снизить задержку системы до 35% позволит технология NVIDIA Reflex, поддержка которой реализована в Counter-Strike 2. Опция Boost позволит дополнительно снизить задержку, но снизит максимальную частоту кадров. Включить NVIDIA Reflex можно в дополнительных графических настройках Counter-Strike 2.