Intel Core i7-14700KF с разгоном до 6 ГГц на 20% опередил 13700K в многопотоке Geekbench 6

Хотя в семействе процессоров Intel Core 14-го поколения для настольных ПК не ожидается каких-либо значительных изменений относительно 13-го поколения, есть одна модель, которая выделяется среди остальных — это Core i7-14700K. Он получил не только более высокую тактовую частоту, но и новую конфигурацию ядер 8P+12E, в общей совокупности 20 ядер и 28 потоков, что является значительным улучшением, по сравнению с 16-ядерным (8P+8E) 13700K текущего поколения. Новинка уже показывается в бенчмарках и демонстрирует впечатляющие результаты.

Intel Core i7-14700K был протестирован в Geekbench 6, сообщает Wccftech. Тест проводился на материнской плате Gigabyte Z790 AORUS Master X с 48 ГБ памяти DDR5. Судя по всему, процессор был разогнан, пиковая частота приближалась к 6,0 ГГц, напряжения или энергопотребление неизвестны, поскольку Geekbench не собирает такую статистику. Процессор набрал 3097 баллов в одноядерном тесте и 21196 баллов в многоядерном. Это 10% и 20% относительно 13700K соответственно — средние результаты по всей базе и разным версиям бенчмарка 2825 и 17437 баллов. Это существенный прирост и отличное обновление, если допустить, что новый процессор будет продаваться примерно по той же рекомендованной цене, что и 13700K.

Средняя многопоточная оценка Core i9-13900K на том же уровне, что и у протестированного 14700K. Источник: Geekbench

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Хотя Intel не уделила Intel Core 14-го поколения внимания в докладах на Innovation 2023, новые процессоры на мероприятие привезли, ожидается, что продажи первых моделей, включая Core i7-14700K, начнутся 17 октября.