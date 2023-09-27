Память стала быстрее и обладает большим ресурсом.

Несмотря на продолжающийся переход к UFS памяти, e-MMC остаётся достаточно востребованной, в потребительском сегменте, в устройствах с невысокими требованиями к объёму и скорости памяти, таких как планшеты и персональные компьютеры начального класса, а также в различных торговых автоматах, смарт-телевизорах и прочем оборудовании. Поэтому производители памяти продолжают укреплять свои позиции на рынке новыми предложениями e-MMC. Корпорация Kioxia объявила о расширении своего портфолио более производительной памятью JEDEC e-MMC 5.1 нового поколения, сообщает TechPowerUp.

В одном корпусе e-MMC 5.1 от Kioxia объединяет новую версию флэш-памяти BiCS 3D и контроллер, что снижает нагрузку на процессор и повышает простоту использования. Будут доступны варианты ёмкостью 64 и 128 ГБ. По данным Kioxia, производительность её e-MMC 5.1 стала лучше на операциях последовательной и произвольной записи примерно в 2,5 раза, а на операциях произвольного чтения примерно в 2,7 раза, по сравнению с предыдущим поколением. Кроме того, в несколько раз увеличился ресурс записи.

реклама

Kioxia продолжает тестировать память e-MMC следующего поколения и планирует начать массовое производство весной 2024 года.