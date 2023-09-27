Новую линейку ждут этой осенью.

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Очередное обновление известной утилиты CPU-Z до версии 2.08 подтверждает скорый выпуск новых процессоров AMD и Intel, сообщает VideoCardz. Хотя в программу уже была добавлена поддержка будущей серии Intel Core 14-го поколения, новое обновление расширяет совместимость, включая модели мощностью 35 и 65 Вт, в частности, это Core i3-14100, Core i5-14400 и 14500. Что может быть даже интереснее, так это дальнейшая подготовка к появлению новой платформы AMD Storm Peak для рабочих станций и процессоров Ryzen Threadripper PRO 7000 на базе архитектуры Zen 4, теперь в CPU-Z внедрена поддержка конкретных моделей.

Как подробно описано в журнале изменений, в серии AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 планируется выпустить, как минимум, пять различных процессоров с количеством ядер до 96. Наибольшее количество ядер получит 7995WX, в числе младших моделей 7955WX с 16 ядрами и 7945WX, для которого количество ядер не указано. Эти процессоры созданы на основе серверных чипов Genoa с использованием аналогичного корпуса и сокета. Новые процессоры потребуют новые материнские платы TRX50 — это значительное обновление с поддержкой DDR5 и PCIe Gen 5. По информации VideoCardz, процессоры представят этой осенью.