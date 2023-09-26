Корректировки питания не сильно сказались на производительности.

Компания AMD среди всего прочего представила в этом году мобильные процессоры Ryzen 7040HS и 7040U. Хотя модели из представленного ассортимента достаточно широко охватывают рынок, появляются модификации этих процессоров, специализированные для какого-то конкретного применения или выполненные по заказу. Так появилась серия Ryzen Z1 для портативных игровых консолей — модификации процессоров 7040U с иными настройками питания и другими изменениями. Также стало известно, что в новой серии ноутбуков Lenovo Yoga будут модели на базе процессоров Ryzen 7 7840S и Ryzen 5 7640S, судя по всему, это модификации 7840HS и 7640HS из основной линейки с другими профилями питания и уменьшенным тепловым пакетом.

Китайский ресурс MyDrivers протестировал вариант Lenovo Yoga Air 14s 2023 Ryzen Edition на базе 8-ядерного AMD Ryzen 7 7840S, сообщает VideoCardz. Результаты позволяют оценить, насколько другие настройки питания и уменьшенный до 30 Вт теплопакет повлияли на производительность. Несмотря на коррективы в питании, характеристики 7840S и 7840HS практически идентичны, включая пиковую частоту ядер 5,1 ГГц и 2,7 ГГц для встроенной графики.

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СМИ провели различные тесты процессора, включая Cinebench, POV Ray и китайский тест Ludashi. В целом результаты показывают разницу в производительности всего на 5% в пользу Ryzen 7 7940HS, который на 100…200 МГц быстрее 7840HS. Согласно тестам PC Mark, ноутбук обеспечивает время автономной работы от 10 до 11 часов, при лёгкой офисной работе — до 14 часов. Что касается общей производительности, со слов рецензентов, 14-дюймовая модель Lenovo Yoga Air 14s 2023 Ryzen Edition показывает себя на уровне гораздо более крупных и тяжёлых ноутбуков.

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Lenovo Yoga Air 14s 2023 Ryzen Edition поставляется в стандартной конфигурации с процессором Ryzen 7 7840S и твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ, доступно две конфигурации с 16 ГБ памяти за 7999 юаней (1094 долларов США) и с 32 ГБ памяти за 8299 юаней (1135 долларов США).