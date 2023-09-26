Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Эксклюзивный для Lenovo 30-ваттный процессор AMD Ryzen 7 7840S уступил лишь 5% 7940HS с TDP 45 Вт
Корректировки питания не сильно сказались на производительности.

реклама

Источник: Lenovo China / ITHome

Компания AMD среди всего прочего представила в этом году мобильные процессоры Ryzen 7040HS и 7040U. Хотя модели из представленного ассортимента достаточно широко охватывают рынок, появляются модификации этих процессоров, специализированные для какого-то конкретного применения или выполненные по заказу. Так появилась серия Ryzen Z1 для портативных игровых консолей — модификации процессоров 7040U с иными настройками питания и другими изменениями. Также стало известно, что в новой серии ноутбуков Lenovo Yoga будут модели на базе процессоров Ryzen 7 7840S и Ryzen 5 7640S, судя по всему, это модификации 7840HS и 7640HS из основной линейки с другими профилями питания и уменьшенным тепловым пакетом.

Источник: MyDrivers

Китайский ресурс MyDrivers протестировал вариант Lenovo Yoga Air 14s 2023 Ryzen Edition на базе 8-ядерного AMD Ryzen 7 7840S, сообщает VideoCardz. Результаты позволяют оценить, насколько другие настройки питания и уменьшенный до 30 Вт теплопакет повлияли на производительность. Несмотря на коррективы в питании, характеристики 7840S и 7840HS практически идентичны, включая пиковую частоту ядер 5,1 ГГц и 2,7 ГГц для встроенной графики.

Источник: MyDrivers

реклама

СМИ провели различные тесты процессора, включая Cinebench, POV Ray и китайский тест Ludashi. В целом результаты показывают разницу в производительности всего на 5% в пользу Ryzen 7 7940HS, который на 100…200 МГц быстрее 7840HS. Согласно тестам PC Mark, ноутбук обеспечивает время автономной работы от 10 до 11 часов, при лёгкой офисной работе — до 14 часов. Что касается общей производительности, со слов рецензентов, 14-дюймовая модель Lenovo Yoga Air 14s 2023 Ryzen Edition показывает себя на уровне гораздо более крупных и тяжёлых ноутбуков.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Lenovo Yoga Air 14s 2023 Ryzen Edition поставляется в стандартной конфигурации с процессором Ryzen 7 7840S и твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ, доступно две конфигурации с 16 ГБ памяти за 7999 юаней (1094 долларов США) и с 32 ГБ памяти за 8299 юаней (1135 долларов США).

#amd #ноутбуки #lenovo #amd ryzen
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Трассировка лучей в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty уравняла GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7900 XT
Глава графического подразделения AMD Radeon Скотт Херкельман уходит из компании
LG анонсировала свой первый ноутбук Gram Fold со складным экраном
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появились кадры поражения ж/д эшелона ВСУ ракетой РСЗО «Торнадо-С»
26
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
58
Работы над гиперзвуковой ракетой "Змеевик", способной утопить авианосец - заморожены
23
В РФ достали из архивов чертежи крылатой сверхзвуковой ракеты «Рельеф» которая лучше Калибра
8
К работе на российских стройках привлекут северных корейцев и заключенных
21
Джонсон: Комплексам ATACMS нужно лишь добраться до передовой, чтобы быть взорванными дронами РФ
4
Российские хостинги начнут идентифицировать клиентов по паспорту или через «Госуслуги» уже с 1 декабря
+
Кадры мощнейшего взрыва ракеты РСЗО «Торнадо-С» рядом со скоплением техники ВСУ попали в Сеть
6
PhonePe запускает Indus AppStore в Индии
+
Финские строительные компании банкротятся из-за санкционной войны и потери торговли с Россией
2
Лучше поздно чем никогда: Россия впервые "засветила" надувные макеты военной техники на СВО
2
Китайские специалисты начали предлагать услугу по разгону Asic-устройств для Kaspa
1
В Сети появились кадры уничтожения ещё одного МиГ-29 ВС ВСУ на аэродроме Долгинцево с помощью дрона-камикадзе
1
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" нашел ключ к разгадке скрытого океана Европы
3
В Эстонии начался флешмоб, автомобилисты приклеивают на стекло машин надпись — «Я — русский»
21
Экс-офицер КМП США Риттер: НАТО помогла ВСУ ударить по штабу Черноморского флота
7
Вышел второй сезон популярного турецкого сериала «Зимородок»
1
Аналитики CryptoRank изучили рынок криптовалют 24 сентября
+
Дрон-камикадзе «Ланцет» метким попаданием уничтожил очередную САУ Krab польского производства
1
Жители РФ не спешат отказываться от Gmail, хотя на размышления осталось всего несколько месяцев
9

Популярные статьи

Минобороны Индии одобрило приобретение у РФ 12 истребителей Су-30МКИ
23
Business Insider назвал четыре самых смертоносных вида оружия ВС РФ в Украине
12
ТОП-16 мифов о мониторах
46
Интересные факты о съёмках сериала Теория большого взрыва
11
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
17
Первые впечатления от Witchfire
4
Какой была жизнь народных любимчиков из «Ван-Пис»
+
На Peacock вышел первый эпизод трехсерийного спин-оффа «Джона Уика»
+
Итоги гоночного уик-энда 23-24 сентября
2
Почему Киев поддерживает только Баку в событиях в Нагорном Карабахе
1

Сейчас обсуждают

SINgle84
16:42
так они и лучше самсунгов
Xiaomi 14 Pro будет оснащен тройной камерой на 50 Мп с регулируемой диафрагмой
cag
16:36
1) посмотрите фото начала 90х и начала 10х 2)https://dzen.ru/a/ZKP0N4YKMxlPGDVT?utm_referer=yandex.ru https://dzen.ru/a/ZOcKm8EJnSD4f6up https://iz.ru/news/529012?ysclid=ln0cxp1r95427693254 и тд 3)УПК...
Кадыров рассказал о желании Никиты Журавеля, сжёгшего Коран, принять ислам
Василий Рудников
16:34
Сам то кто, чебурек?
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
Giorgi Kereselidze
16:30
Как показывает практика американцы могут себе позволить тегаться с сумками.так как у них них сомолетов как всегда выше крыши.вспоминаем летопись Сталина как он озорактизиовал авияцию америки.вам до шт...
19FortyFive: Су-57 может конкурировать с истребителем F-35 и является угрозой для Украины и Запада
Майя Леонтьева
16:28
Это просто шутка, вышедшая из под контроля.
В США попросили не устраивать охоту на танки M1 Abrams
Чaтo-Б0t
16:28
Тятя, тятя, наши сети... Гляньте какой клоун у Нас тут нарисовался на Ореховском направлении. Все, что осталось от взвода ВСУ при контрнахрюке. https://t.me/kuzbasswar/649 А здесь бойцы 20-й мотостре...
FP: африканские страны сожалеют, что пригласили ЧВК Пригожина
Дмитрий Малинин
16:25
А цены для глобальных версий опять будут космические! Раньше Xiaomi славились низкими ценами при хорошем качестве, а теперь дороже Самсунгов!
Xiaomi 14 Pro будет оснащен тройной камерой на 50 Мп с регулируемой диафрагмой
я Россиянин
16:25
1) Чечня субъект Российской Федерации, республика в её составе. 2) Где конкретные примеры? 3) И что? С таким же успехом его можно было в управление СК Камчатки отправить. мне понятны ваши визги, они ...
Кадыров рассказал о желании Никиты Журавеля, сжёгшего Коран, принять ислам
OgoGoLog
16:23
Звездишь. Игра World of Tanks только 12 августа 2010 г. вышла. Диванный воен.
В Германии признали, что Берлин отправлял Киеву старую и нерабочую военную технику
Опричник
16:23
Он что, дурак? Или просто недоумок?
В США попросили не устраивать охоту на танки M1 Abrams
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем