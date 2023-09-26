RTX 4090 Ventus E получила другой набор видеовыходов.

В ассортименте видеокарт компании MSI заметили появление новых модификаций видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 в серии Ventus, которые отмечены литерой E, предположительно, это сокращение от Essential.

GeForce RTX 4090 VENTUS 3X E 24G. Источник: MSI

Как сообщает VideoCardz, это уже третья модификация, спецификации видеокарт практически не изменились, размеры остались прежними, отличия замечены в весе некоторых моделей и наборе видеовыходов у одной из них: RTX 4090 Ventus 3X E вместо набора из трёх DisplayPort и одного HDMI получит по два разъёма каждого типа. Всего в новой модификации на момент написания представлено шесть видеокарт: RTX 4070, 4070 Ti и 4090 в базовом варианте и с заводским разгоном OC.

Видеовыходы GeForce RTX 4090 VENTUS 3X E 24G (слева) и VENTUS 3X (справа). Источник: MSI

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Серия MSI Ventus пользуется большим спросом среди покупателей, в первую очередь из-за сочетания привлекательной цены, зачастую незначительно отличающейся от рекомендованной, и близости к более дорогим моделям GAMING с точки зрения технических характеристик и эффективности систем охлаждения.