Модули появятся в следующем году.

Samsung объявила о разработке съёмных модулей памяти Low Power Compression Attached Memory Module или LPCAMM, которые используют чипы LPDDR5X, сообщают Tom’s Hardware и AnandTech. Как объясняют специалисты, память LPDDR для достижения высокой частоты и минимизации энергопотребления располагается в непосредственной близости к процессору и распаивается на плате, а LPCAMM — это заменяемые модули LPDDR5X в компактном форм-факторе.

Samsung планирует выпустить LPCAMM объёмом 32, 64 и 128 ГБ со скоростью передачи данных до LPDDR5X-7500 и при одинаковом объёме эти модули будут занимать на 60% меньше пространства на плате, чем SO-DIMM. Модуль LPCAMM имеет размеры 78х23 мм.

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Помимо чипов DRAM на модуле LPCAMM расположены микросхемы SPD и управления питанием PMIC. Поскольку эти компоненты не так чувствительны к целостности сигнала, они смещены относительно разъёмной части LPCAMM.

На данный момент сообщается о проверке на совместимость LPCAMM с платформой Intel, ведутся проверки с оборудованием других поставщиков, коммерциализация памяти запланирована на 2024 год.

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Как считают в AnandTech, несмотря на гибкость, не стоит ожидать, что LPCAMM заменит паяную память LPDDR: паяное решение обеспечивает более высокие скорости и по-прежнему компактнее, особенно с учётом тенденции размещения памяти непосредственно в корпусах микросхем.