6+N-Key Rollover, регулируемый угол, съёмный кабель, подсветка и аксессуары, включая чехол.

MSI представила компактные Tenkeyless игровые клавиатуры VIGOR GK50 ELITE TKL с тремя различными вариантами механических переключателей: Kailh Blue, Kailh Red и Kailh Box White, — сообщает TechPowerUp. Геймеры могут выбрать модель с переключателями, которые идеально соответствуют их стилю игры, обеспечивают подходящее сочетание обратной связи, скорости, точности и других характеристик. Клавиатуры воспринимают одновременное нажатие клавиш, автоматически переключаясь между режимами 6- или N-key rollover, обладая защитой от фиктивных нажатий.

Клавиатуры изготавливаются из высококачественных материалов, заявлено применение прочной металлической рамы. Среди прочих достоинств: съёмный USB кабель Type-C на Type-A в оплётке; три уровня наклона для максимального комфорта, 0°, 3° или 7; поддержка макросов; RGB-подсветка, индивидуальная для каждой клавиши. Клавиатура настраивается с помощью программного обеспечения MSI Center, до трёх профилей можно записать во встроенную память клавиатуры. Также MSI предлагает в комплекте с VIGOR GK50 ELITE TKL дополнительные аксессуары: чехол на шнурке, съёмник клавиш и дополнительные выпуклые колпачки.