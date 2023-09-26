Apple A17 Pro пока остаётся лидером.

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Ожидается, что Qualcomm представит Snapdragon 8 Gen 3 через месяц. Осталось не так много времени и результаты нового флагманского SoC уже начинают просачиваться в различные базы данных бенчмарков, поскольку производители смартфонов на данном этапе активно тестируют свои будущие устройства.

На этот раз в Geekbench 6 был замечен ASUS ROG Phone 8 Ultimate в конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти, сообщает Wccftech со ссылкой на 91mobiles. Смартфон получил оценки 2213 и 7048 баллов в одноядерном и многоядерном режиме соответственно.

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Линейка игровых смартфонов ASUS ROG известна тем, что она толще конкурентов, благодаря использованию большой испарительной камеры, что позволяет чипам работать с максимальной производительностью, но даже в этом случае Snapdragon 8 Gen 3 не превзошёл Apple A17 Pro, хотя и приблизился к нему по многопоточной производительности, отмечает Wccftech. Специалисты указывают на результаты A17 Pro в 2914 и 7199 баллов даже с учётом троттлинга.

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Тем не менее, неизвестно, как тестировался ROG Phone 8 Ultimate и насколько он был готов к тестированию, так что пока выводы делать преждевременно. Кроме этого, от Qualcomm ожидают ещё и специальную версию Snapdragon 8 Gen 3 для смартфонов Samsung Galaxy S24, интересно, как она покажет себя в тестах.