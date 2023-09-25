А ещё съёмные панели на магнитах.

Компания ACEMAGIC, занимающаяся разработкой необычных компактных ПК, представила новую систему S1 с процессором Intel N95 и встроенным ЖК-экраном, сообщает VideoCardz. На экран выводится важная информация о работе различных компонентов системы, в частности, есть возможность отображения степени загрузки и мощности процессора. Пользователи могут персонализировать экран, выбирая темы в фирменном приложении. Не уточняется, работает ли экран независимо от приложения или реализован более распространённый подход, когда для передачи информации требуется постоянно держать в операционной системе дополнительный фоновый процесс.

Процессор Intel N95 относится к семейству Alder Lake-N 12-го поколения. Это 4-ядерная 4-поточная модель с TDP до 20 Вт и частотой до 3,4 ГГц. Боковая панель ACEMAGIC S1 имеет съёмную магнитную конструкцию, есть возможность установить два M.2 накопителя, но только один из двух слотов использует протокол NVMe, второй — SATA. Нарастить объём оперативной памяти не удастся, она распаяна. В числе возможностей подключения присутствует два гигабитных сетевых порта, два HDMI 2.0, по два USB 3.0 и USB 2.0.

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Вариант ACEMAGIC S1 с 16 ГБ памяти и хранилищем 1 ТБ за рубежом стоит 269 долларов США.