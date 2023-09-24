Но во время официальных выступлений внимания линейке не уделили.

Intel всё-таки продемонстрировала настольные процессоры Core 14-го поколения в рамках Innovation 2023. По какой-то причине им не уделили внимание ни в одном официальном выступлении, однако стенды с новым оборудованием на мероприятие привезли. Один из таких стендов с неназванным процессором Raptor Lake-S Refresh был показан во время прямой трансляции. Стенд трудился над созданием высококачественной 3D модели человека по фотографиям — аватара для метавселенной. Это было единственное упоминание новых настольных процессоров за всю трансляцию, при том, что в прошлом году презентации Core 13-го поколения было уделено большое внимание, сообщает VideoCardz. На этот раз Intel сделала упор на процессорах Meteor Lake и Lunar Lake, особо подчеркнув их возможности для ускорения алгоритмов искусственного интеллекта. Накануне появилось неожиданное заявление о дебюте Meteor Lake на настольной платформе в следующем году.





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Никаких официальных новостей о сроках выхода Intel Core 14-го поколения пока нет. По информации инсайдеров, на 17 октября запланировано начало продаж первых моделей с разблокированным множителем, в том числе, 24-ядерного Core i9-14900K(F), 20-ядерного Core i7-14700K(F) и 14-ядерного Core i5-14600K(F). Анонс или презентация может состояться в любое время.