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Moleculo
Крупное обновление Windows 11 23H2 выпустят 26 сентября
Оно принесёт много полезных возможностей и настроек.

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Sunrise King, Unsplash

Microsoft анонсировала следующее обновление возможностей для операционной системы Windows 11, сообщает Neowin, обновление 23H2 станет доступно для всех пользователей уже 26 сентября. Самая большая часть этого обновления связана с искусственным интеллектом, в частности, Copilot выйдет из стадии предварительного просмотра, в Paint вместе с другими новыми возможностями появится удаление фона, встроенное приложение для просмотра фотографий научится размывать фон и это далеко не всё.

В числе других ожидаемых изменений поддержка стилусов для рукописного ввода в любом окне Windows 11, возможность отключить группировку значков на панели задач, расширение встроенных возможностей для работы с архивами разных форматов, а не только zip. Появится обновлённый аудиомикшер с более удобными переключателями, обновится приложение для сохранения и переноса настроек Windows на другой компьютер, в настройках появится раздел управления RGB подсветкой устройств без необходимости в установке стороннего программного обеспечения.

#windows 11
Источник: neowin.net
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