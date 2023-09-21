Оно принесёт много полезных возможностей и настроек.

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Microsoft анонсировала следующее обновление возможностей для операционной системы Windows 11, сообщает Neowin, обновление 23H2 станет доступно для всех пользователей уже 26 сентября. Самая большая часть этого обновления связана с искусственным интеллектом, в частности, Copilot выйдет из стадии предварительного просмотра, в Paint вместе с другими новыми возможностями появится удаление фона, встроенное приложение для просмотра фотографий научится размывать фон и это далеко не всё.

В числе других ожидаемых изменений поддержка стилусов для рукописного ввода в любом окне Windows 11, возможность отключить группировку значков на панели задач, расширение встроенных возможностей для работы с архивами разных форматов, а не только zip. Появится обновлённый аудиомикшер с более удобными переключателями, обновится приложение для сохранения и переноса настроек Windows на другой компьютер, в настройках появится раздел управления RGB подсветкой устройств без необходимости в установке стороннего программного обеспечения.