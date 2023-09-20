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Первые ноутбуки на базе процессоров Intel Meteor Lake могут быть достаточно дорогими
Тайваньские специалисты ожидают цен от 1500 долларов США.

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Josh Appel, Unsplash

Вчера на мероприятии Intel Innovation 2023 стали известны подробности о будущем семействе чиплетных процессоров Meteor Lake на базе ядер Redwood Cove и Crestmont. В числе особенностей новинок высокая энергоэффективность, производительная интегрированная графика, встроенный нейронный блок NPU для ускорения ИИ-алгоритмов. Модельный ряд процессоров и цены пока не названы, скорее всего, информация появится к запуску линейки 14 декабря, однако, по оценкам некоторых СМИ, ноутбуки на базе новых процессоров дешёвыми не будут. Как сообщает Wccftech со ссылкой на тайваньский ресурс UDN, специалисты ожидают цены более 50000 тайваньских долларов (примерно 1500 долларов США), закладывая в эту сумму местные налоги.

Это может объяснять планы представить в новом поколении не только процессоры Core Ultra (Meteor Lake), но и базовую серию Core, которая всё ещё должна включать процессоры Raptor Lake. Даже при условии высоких цен на новые ноутбуки, специалисты считают, что Meteor Lake займут выгодную позицию благодаря своим широким возможностям и NPU, который должен привлечь внимание энтузиастов в эпоху повсеместной интеграции ИИ.

#intel #intel meteor lake
Источник: wccftech.com
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