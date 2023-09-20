В серию MSI Z790 MAX входит обширная линейка плат с беспроводными адаптерами Wi-Fi 7.

MSI анонсировала новые материнские платы серии MAX на базе чипсета Z790, а также Micro-ATX платы B760, которые предназначены для процессоров Intel Core 12-го и 13-го поколений, а также процессоров Core следующего поколения. В серию MSI Z790 MAX входит обширная линейка плат с беспроводными адаптерами Wi-Fi 7. Также MSI представляет карту расширения USB4 PD100W, которая использует интерфейс PCIe 4.0 x4, предлагая по два порта USB4 (40 Гбит/с) и DP 1.4, поддерживает подачу питания до 100 Вт.

Флагманская MEG Z790 GODLIKE MAX оснащена подсистемой питания 26+2 105 А, ACE MAX — подсистемой 24+1+2 105 А. Дополнительное охлаждение включает несколько радиаторов с алюминиевыми рёбрами и перекрёстными тепловыми трубками. Платы предлагают разъёмы Lightning Gen 5.0 PCIe и Gen 5.0 M.2, оснащены запатентованным MSI безвинтовым креплением охлаждения M.2 Shield Frozr с магнитом, комплектуются совершенно новой Wi-Fi 7 антенной EZ.

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К серии MPG присоединятся три новые модели: MPG Z790 CARBON MAX WIFI, MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI и MPG B760M EDGE TI WIFI, все оснащены M.2 Shield Frozr. В MPG Z790 CARBON MAX WIFI и EDGE TI MAX WIFI слот M.2 обновлён для поддержки PCIe 5.0, также в комплект первой платы входит вышеупомянутая карта расширения USB 4.0 PD100W. Новая плата MPG B760M EDGE TI WIFI не относится к линейке MAX, оснащается только Wi-Fi 6E, но получает основной PCIe Gen 5.0 слот, три M.2 PCIe Gen 4.0, может похвастаться наличием USB Gen 3.2 Gen 2x2 Type-C.

Модели MPG и MEG на базе чипсета Z790 оснащены новым гибридным коннектором JAF1, который позволяет получить дополнительный разъем ARGB и вентилятора с помощью одного кабеля.

Далее, MSI анонсировала MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI с поддержкой PCIe Gen 5.0 для основного и M.2 слота, M.2 Shield Frozr и новой цветовой схемой. Для массового сегмента готовятся две модели MAG B760M MORTAR WIFI II и MAG B760M MORTAR II с Lightning Gen5 PCIe.

Серия PRO ориентирована на профессиональное применение, предлагает слот Lightning Gen 5.0 PCIe, M.2 Shield Frozr, 2.5G LAN и Wi-Fi 7. Имеются также разъемы Lightning USB 3.2 Gen2x2 Type-C.

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Платы MSI Z790 MAX скоро появятся в продаже.