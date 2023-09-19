«в новый разъем 12V-2×6 были внесены многочисленные изменения, повышающие его надёжность».

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Как и ожидалось, изменения в разъёме 12VHPWR, о которых сообщалось ранее, являются частью стандарта ATX 3.1, недавно он был опубликован Intel. Новый стандарт содержит гораздо более полные и конкретные требования к конструкции разъёмов, их испытаниям перед серийным производством, сообщает ComputerBase. В документации Intel объясняется: «Разъем 12VHPWR, представленный в более ранней версии 2.0 данного документа и спецификации PCIe CEM 5.0, был снят с производства и заменён на разъем 12V-2×6, как показано в спецификации PCIe CEM 5.1. Хотя спецификация разъёма 12V-2×6 в большинстве случаев механически идентична разъёму 12VHPWR, в новый разъем 12V-2×6 были внесены многочисленные изменения, повышающие его надёжность». Новый штекер 12V-2×6 получил маркировку H++, в то время как 12VHPWR обозначается H+.

Обзор ключевых изменений 12V-2×6 появился на ресурсе Hardware Busters, вот кратко некоторые из них:

Контакты питания были удлинены, а сигнальные контакты укорочены;

Новая спецификация ATX 3.1 допускает всплески потребления на шине 12 В слота PCIe материнской платы, скачки силы тока могут достигать 13,75 А на 0,1 мс;

Изменения в сценариях работы кабеля 12V-2x6, в частности, когда видеокарта «видит», что оба контакта SENSE разомкнуты, её состояние питания равно нулю и она не может потреблять никакой энергии. Для 12VHPWR в данном сценарии мощность ограничивалась 150 Вт, в 12V-2×6 ограничение 150 Вт работает, когда сигнальные контакты SENSE0 и SENSE1 замкнуты;

Блок питания должен воспринимать новые и обновлённые состояния SENSE0/SENSE1, чтобы отвечать требованиям PCIe CEM 5.1;

Требования к времени удержания напряжения на 100% нагрузке снижены с 17 до 12 мс, 17 мс теперь рекомендуемое значение при 80% нагрузке. Это изменение подверглось критике со стороны специалистов, предполагается, что послабление сделано для сертификации SFX блоков питания, в которых не хватает места для крупных конденсаторов большой ёмкости.

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Как и 12VHPWR, разъем 12V-2×6 предназначен для подачи мощности до 600 Вт при напряжении 12 В, разъём имеет двенадцать контактов питания с расстоянием между ними 3,0 мм и четыре сигнальных контакта меньшего размера. Двенадцать контактов питания имеют номинальный ток 9,2 А на контакт при напряжении 12 В до повышения температуры на 30°C выше температуры окружающей среды. Это означает, что контакты должны выдерживать мощность до 1324,8 Вт, отмечают в Hardware Busters. Материал контактов должен быть медным сплавом, толщина питающих проводов составляет 16 AWG, а сигнальных — 28 AWG.