Может похвастаться поддержкой VESA AdaptiveSync, сертификацией AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC Compatible.

Компания ASUS представила новый игровой монитор в линейке TUF Gaming, сообщает Notebookcheck. Модель, получившая название TUF Gaming VG249QL3A, предлагает 23,8-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей, пиковую яркость 350 нит и контрастность 1000:1.

Геймеров безусловно заинтересует частота обновления 180 Гц, время отклика 1 мс (GtG) в режиме ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB), уменьшающем размытие в динамичных сценах, ASUS Variable Overdrive для динамического разгона матрицы в зависимости от частоты кадров, ASUS Shadow Boost для осветления тёмных участков в играх и другие возможности, управлять которыми с удобством можно через программное обеспечение DisplayWidget Center. Кроме того, TUF Gaming VG249QL3A может похвастаться поддержкой VESA AdaptiveSync, сертификацией AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC Compatible.

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Не лишним будет отметить сертификацию TÜV Flicker-Free и TÜV Low Blue Light (Software Solution), 99% покрытие цветового пространства sRGB. Монитор оснащается одним разъёмом DisplayPort 1.2 и парой HDMI 2.0, также есть один 3,5-мм аудио-разъём и крепление VESA (100×100 мм). В Европе ASUS TUF Gaming VG249QL3A ожидается в следующем квартале, подробностей о ценах пока нет.