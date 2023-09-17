До 300 долларов дороже оригинальных моделей.

Видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC EVA-02 появилась на американских торговых площадках, сообщает VideoCardz. Новинка из необычной серии, посвящённой аниме сериалу в жанре меха «Евангелион» (Neon Genesis Evangelion), на Newegg предлагается по цене 2300 долларов США, что ожидаемо дороже других вариантов RTX 4090 в исполнении ROG Strix. Стартовая модель, выполненная в чёрном цвете с красными и сними полосками, продаётся за 2000 долларов, а белый вариант — за 2100. Таким образом, эксклюзивная красная расцветка робота EVA-02 и аксессуары обойдутся покупателю в дополнительные 200…300 долларов. Несмотря на появление в каталоге, модель будет продаваться с 26 октября. Стоит напомнить, что рекомендованная цена эталонной версии RTX 4090 составляет примерно 1600 долларов.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC EVA-02 сохраняет конструкцию оригинальной модели, занимая в длину 357,6 мм и 3,5 слота расширения. В системе охлаждения используются три вентилятора и большая испарительная камера, а для дополнительного питания имеется один 16-контакный разъём. Видеокарта RTX 4090 предлагает 16384 CUDA ядра и 24 ГБ GDDR6X памяти, с учётом заводского разгона частота графического процессора модели может повышаться до 2640 МГц. Из интересного в комплекте можно найти небольшую отвертку, которая также может выступать в качестве подпорки для видеокарты.