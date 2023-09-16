Судя по всему, он подойдёт видеокартам RDNA.

Abdullah Abid, Unsplash

AMD выпустила графический драйвер 23.20.11.01, специально оптимизированный для Lies of P. Релиз игры запланирован на 19 сентября, однако владельцы люксового издания уже должны были получить доступ к нескольким первым главам. Вероятно, для них и представлен этот специализированный выпуск драйвера, который не входит в основную ветку и не считается WHQL драйвером, хотя все необходимые для этого тесты прошёл. Компания не уточняет, какое преимущество принесёт обновление, но разработчики игры рекомендуют установить его.

Драйвер предлагает поддержку исключительно дискретных видеокарт поколений RDNA и ряда нераскрытых интегрированных решений, в списке нет видеокарт поколений Polaris и Vega, обладателям этих решений драйвер устанавливать не следует.

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На прошлой неделе AMD представила новые видеокарты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT с большим обновлением драйверов: внедрили технологии AMD Radeon Anti-Lag+ и Boost, а также AMD HYPR-RX.