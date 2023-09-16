Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
AMD выпустила специальный графический драйвер с оптимизациями для Lies of P
Судя по всему, он подойдёт видеокартам RDNA.

реклама

Abdullah Abid, Unsplash

AMD выпустила графический драйвер 23.20.11.01, специально оптимизированный для Lies of P. Релиз игры запланирован на 19 сентября, однако владельцы люксового издания уже должны были получить доступ к нескольким первым главам. Вероятно, для них и представлен этот специализированный выпуск драйвера, который не входит в основную ветку и не считается WHQL драйвером, хотя все необходимые для этого тесты прошёл. Компания не уточняет, какое преимущество принесёт обновление, но разработчики игры рекомендуют установить его.

Драйвер предлагает поддержку исключительно дискретных видеокарт поколений RDNA и ряда нераскрытых интегрированных решений, в списке нет видеокарт поколений Polaris и Vega, обладателям этих решений драйвер устанавливать не следует.

реклама

На прошлой неделе AMD представила новые видеокарты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT с большим обновлением драйверов: внедрили технологии AMD Radeon Anti-Lag+ и Boost, а также AMD HYPR-RX.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #игры #драйверы #amd radeon rx
Источник: videocardz.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel Core i9-14900KF ощутимо обогнал топовые Core i9-13900KS и Ryzen 9 7950X3D в тесте Geekbench 6
Для The Witcher 3 вышел мод, повышающий сложность драк до уровня игр Dark Souls
Atari выпускает продолжение компьютерной игры Pong спустя 51 год
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Германия всё же смогла преодолеть энергетическую зависимость от России, но большой ценой
13
Охранник в Харькове в ответ на языковую агрессию попросил журналистку снять кастрюлю с головы
15
Тайваньский аналитик считает, что для США имеет смысл полностью запретить ввоз в Китай современного оборудования для выпуска чипов
5
Актер Шон Пенн по своим словам был готов переплавить полученный "Оскар" в пули для украинской армии
11
Украинский Leopard 2 повредил и обратил в бегство 2 танка РФ Т-72 – видео может быть постановкой
25
Российские десантники получили САО 2С31 "Вена", способную побеждать танки Leopard и Abrams
6
Экс-разведчик США Риттер заявил, что ВС РФ уничтожат ослабленных неудачным наступлением украинцев
5
Белый дом надеется, что Россию получится вернуть в зерновую сделку
7
В России создадут процессор «Эльбрус-Б» – уникальная архитектура и 65-нм нормы за 30 000 000 000 р
51
Илон Маск слил в сеть приватный косплей своей бывшей девушки, актрисы Эмбер Херд
+
В зоне СВО впервые был осуществлён пуск крылатых ракет большой дальности с бомбардировщика Су-34
2
Китай отрицает полный запрет iPhone
+
Россия создаст конкурента Starlink и выведет в космос больше 900 спутников 5G/6G в ближайшие 10 лет
8
Химическая промышленность Германии разрушается – санкции против РФ обходятся слишком дорого
5
Глава МО Швеции: украинским летчикам провели тренинг по управлению JAS Gripen
1
Бесплатное обновление 2.0 для Cyberpunk 2077 выйдет 21 сентября
+
Истребители-бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности — СМИ
1
Точность Искандера позволяет "двухэтажной" ракете ювелирно влететь в окно командного пункта ВСУ
4
Насколько упали в цене iPhone 14 и iPhone 13 после выпуска iPhone 15
+
"Мама всех бомб" и "Кузькин отец" - термобарическое оружие, от которого нельзя спастись
8

Популярные статьи

Nintendo наносит коварный удар, Xbox ждут тяжелые времена
69
Собираем школьнику новый ПК для Cyberpunk 2077 за 33000 рублей в сентябре 2023 г
124
Субъективная ретроспектива советского кинематографа
4
Вашингтон совершил ошибку, предоставив ВМС США $32 млрд на строительство боевых кораблей
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
6
Севастополь атаковали модифицированные зенитные ракеты C200 и безэкипажные катера
24
Трещины и проседание грунта в Аризоне, Калифорнии и Юте вызваны истощением подземных вод
4
Российские военные недавно уничтожили британский танк Challenger 2, выясним насколько он хорош
5
Системы искусственного интеллекта научились обманывать людей
5
Исследования показали, что заядлые геймеры могут видеть элементы видеоигр в реальной жизни
9

Сейчас обсуждают

Владимир Г
13:12
А много Коалиций на фронте? Больше чем 0?
Российские десантники получили САО 2С31 "Вена", способную побеждать танки Leopard и Abrams
Мираж
13:09
Подвальный, значит ты табуретку зажал. Она ведь у тебя последняя. А на новую у тебя денег нет. Поэтому ты побираешься по гаражам.
Собираем школьнику новый ПК для Cyberpunk 2077 за 33000 рублей в сентябре 2023 г
Kiler
13:07
Мне на тебя жалко даже руку поднимай, так как на женщин я это не делаю. Просто живи с этой мыслью то что ты женщина
Собираем школьнику новый ПК для Cyberpunk 2077 за 33000 рублей в сентябре 2023 г
usr721
13:02
ВСУ не существует! Просто ежедневно с пол тысячи оккупантов, пришедших зарабатывать на хорошую жизнь на крови соседа, ежедневно убиваются от мук совести самостоятельно, видимо, заодно забирая с собой ...
Военком Бережной : "Потери личного состава ВСУ составляют 90% "
Truth Seeker
12:56
Вот это попандос
Глава комитета Госдумы по обороне: Мобилизованные не вернутся домой до конца боевых действий
ddr22
12:54
чья это мама?
Собираем школьнику новый ПК для Cyberpunk 2077 за 33000 рублей в сентябре 2023 г
Олигарх в штопоре
12:54
Думаю что не 700 км/ч а 700 м/с,автор жертва ЕГ!
Китай устанавливает рекорд с пушкой Гаусса: 700 км/ч за 0,05 сек.
ddr22
12:54
я имею ввиду целиком системник с 1200 не может дешево стоит даже со встройкой
Собираем школьнику новый ПК для Cyberpunk 2077 за 33000 рублей в сентябре 2023 г
Рустам Кильдияров
12:54
" Отлично ! "
В России создадут процессор «Эльбрус-Б» – уникальная архитектура и 65-нм нормы за 30 000 000 000 р
Truth Seeker
12:54
Да это все фигня, в РФ вон потерь нет, но могилизацию провели И кладбища с погибшими на войне почему то растут
Военком Бережной : "Потери личного состава ВСУ составляют 90% "
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем