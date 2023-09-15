Но предварительные цены могут не соответствовать реальным.

Jeremy Bezanger, Unsplash

До презентации новых процессоров Intel остаётся не так много времени и первые модели уже начали замечать не только в онлайн базах данных различных бенчмарков, но и в каталогах интернет магазинов. На сайте канадского ритейлера PC-Canada нашли Core i9-14900K, Core i7-14700K и Core i5-14600K, сообщает Wccftech. Хотя предварительно указанные цены могут быть далеки от реальных, некоторый интерес они представляют, процессоры немного дороже текущей линейки.

Intel Core i9-14900K и 14900KF в каталоге соседствуют с ценами 833,99 и 795,99 канадских долларов соответственно, что на 3% дороже аналогичных моделей 13-го поколения. Практически то же самое наблюдается и с другими моделями, Core i7-14700K и 14700KF с ценами 597,99 и 559,99 канадских долларов на 2…3% дороже текущих решений, а Core i5-14600K и 14600KF с ценами 453,99 и 415,99 канадских долларов на 3…4%.

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Предполагалось, что цены на новое поколение процессоров не будут отличаться от цен на предыдущее. С учётом того, что существенных архитектурных изменений не ожидается и перед нами по-прежнему процессоры Raptor Lake-S с более высокими частотами, предположение кажется логичным, но как будут обстоять дела на самом деле, неизвестно. Подорожать может Core i7-14700K, поскольку ему добавят не только частот, но и ядер, процессор станет 20-ядерным.