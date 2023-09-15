Два 90 мм вентилятора и три тепловые трубки.

Компания Yeston представила видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti в исполнении Cute Pet, сообщает ITHome. Ранее в данной серии была представлена компактная RTX 4060 в формате Mini-ITX, версия Ti крупнее, получила два вентилятора диаметром 90 мм с необычной геометрией крыльчатки и другой дизайн, в основном сочетающий синий и розовый цвета, в системе охлаждения используется радиатор с тремя тепловыми трубками. Пожалуй, главная изюминка в том, что кожух видеокарты напоминает кошку, особенно это заметно в темноте, когда работает подсветка, названная производителем Meow Star.

В GeForce RTX 4060 Ti используется графический процессор AD106 с 4352 ядрами CUDA и 8 ГБ памяти GDDR6, подключённой через 128-битный интерфейс. Исполнение Cute Pet не предлагает заводской разгон и работает на стандартных частотах с повышением до 2535 МГц. Карта располагает тремя портами HDMI и одним DisplayPort, для дополнительного питания присутствует 8-контактный разъем PCIe. По толщине конструкция занимает 2,5 слота расширения, в длину — до 268 мм.

реклама

В Китае видеокарта стоит 3199 юаней, по курсу на момент написания примерно 43000 рублей.