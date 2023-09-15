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AOC представила портативный игровой монитор GAMING 16G3 с частотой обновления 144 Гц
Подключается к устройствам через micro HDMI и USB Type-C в режиме DisplayPort.

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Компания AOC представила 15,6-дюймовый портативный игровой монитор GAMING 16G3 с разрешением 1080p и частотой обновления 144 Гц, сообщает Notebookcheck. Также дисплей обладает контрастностью 1000:1, пиковой яркостью 250 нит и временем отклика 4 мс, хотя последнее применительно только при разгоне матрицы, включении режима Overdrive, поддерживается Adaptive-Sync.

Источник: AOC

AOC GAMING 16G3 компактен и лёгок, при толщине 11,5 мм весит 1,1 кг, его удобно брать с собой, а набор разъёмов позволяет подключить монитор не только к ноутбукам, но и к портативным игровым консолям, даже смартфонам, что особенно актуально с учётом быстрого развития рынка портативных игровых устройств и мобильного гейминга. К большинству устройств GAMING 16G3 можно подключить через micro HDMI, а к портативным консолям и смартфонам — через USB Type-C в режиме DisplayPort. У монитора два USB Type-C, второй предназначен для подачи питания. Кроме этого GAMING 16G3 оснащен парой стереодинамиков мощностью 1 Вт, аудио-разъемом 3,5 мм и регулируемой подставкой, предусмотрено крепление VESA размером 50×50 мм для стационарной установки.

Источник: AOC

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По информации Notebookcheck, продажи AOC GAMING 16G3 начнутся в этом месяце, рекомендованная цена в Великобритании составит 249,99 фунтов стерлингов (около 30000 рублей по курсу на момент написания).

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#мониторы #aoc #игровые мониторы #портативные мониторы
Источник: notebookcheck.net
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