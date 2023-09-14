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ASRock представила низкопрофильную Intel Arc A310 с видеовыходами DP 2.0 и HDMI 2.0b
Карта не требует дополнительного питания.

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Ассортимент видеокарт компании ASRock дополнила низкопрофильная Intel Arc A310 Low Profile, модель начального класса, которая занимает самую низкую позицию в линейке Alchemist, но обладает рядом существенных достоинств. Ранее ASRock представила низкопрофильную модель A380 и новинка очень на неё похожа, что не удивительно — обе видеокарты используют один графический процессор ACM-G11, но с разным количеством активных блоков, для A310 включено всего 6 ядер Xe. Также A310 оснащается 4 ГБ памяти GDDR6, подключённой через 64-битную шину.

Источник: ASRock

Для охлаждения используется алюминиевый радиатор с развитой теплообменной поверхностью и пара небольших вентиляторов, дополнительного питания не требуется, видеокарте достаточно 75 Вт от разъёма PCIe и это одно из преимуществ для компактных сборок и медиа-систем, где успешно может применяться данная модель. Среди других достоинств Intel Arc A310 аппаратная поддержка AV1, видеовыходы DisplayPort 2.0 и HDMI 2.0b.

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Низкопрофильная ASRock A310 ещё не появлялась в списках розничных продавцов, возможно, карта преимущественно будет поставляться OEM-сборщикам, предполагает VideoCardz.

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#intel #видеокарты #intel arc
Источник: videocardz.com
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