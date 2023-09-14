Одно из улучшений — увеличенная площадь теплообменной поверхности между процессором и жидкостью.

MSI представила новейшие системы жидкостного охлаждения в серии MAG CORELIQUID E, сообщает TechPowerUp. Новинки доступны с радиаторами типоразмера 240 мм и 360 мм, а также в двух цветах: чёрном и белом. В числе основных улучшений увеличенная площадь теплообмена между процессором и охлаждающей жидкостью: одновременно была увеличена площадь теплосъёмника, высота рёбер теплообменной поверхности повышена плотность расположения рёбер микроканального теплообменника. В конструкцию насоса внесли изменения для лучшего разделения горячего и холодного потоков жидкости, используется трёхфазный двигатель с минимальным уровнем вибрации.

Среди других достоинств поворотная крышка водоблока на угол до 270 градусов, что делает процесс сборки системы проще, подсветка вентиляторов и водоблока, шланги в оплётке. Вентиляторы развивают воздушный поток до 75,04 кубических футов в минуту (CFM). Пользователи могут объединить MSI CORELIQUID E с материнской платой MSI и регулировать скорость вентиляторов и насосов с помощью программного обеспечения MSI CENTER.