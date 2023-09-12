Для Linux, Mac и Windows доступны новые стабильные версии, а для Android — Early Stable.

Пользователям веб-браузера Google Chrome настоятельно рекомендуется обновить его до последней версии из-за обнаруженной критической уязвимости нулевого дня, которая уже эксплуатируется злоумышленниками, сообщает gHacks, CVE-2023-4863 — её идентификатор в базе данных общеизвестных уязвимостей.

Обнаруженная уязвимость связана с переполнением буфера кучи WebP, распространённого в Интернете формата изображений, который получил популярность благодаря высокому сжатию без потерь. Каких-либо дополнительных подробностей не приводится, пока неизвестно, затрагивает ли уязвимость другие браузеры на основе кодовой базы Chromium, но вероятность этого высока.

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Обновление Google Chrome с заплатками уже доступно, стабильные версии выпущены для операционных систем Linux, Mac и Windows, для Android выпущена версия Early Stable. В настольных версиях браузера для обновления достаточно зайти на внутреннюю страницу chrome://settings/help, после чего браузер должен начать автоматический поиск, загрузку и установку обновления. На странице также можно проверить используемую в настоящий момент версию приложения, которая после обновления должна быть следующей:

Google Chrome

Linux и Mac: 116.0.5845.187

Windows: 116.0.5845.187 или 116.0.5845.188

Расширенная стабильная версия Chrome:

Mac: 116.0.5845.187

Windows: 116.0.5845.188