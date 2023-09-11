Модификация на ранней стадии разработки, но первая версия ожидается уже скоро.

Релиз игры Starfield состоялся на прошлой неделе, энтузиасты уже вовсю трудятся над различными модификациями, среди них моддер, известный под псевдонимом Halk Hogan, создатель наборов улучшенных текстур HD Reworked Project (HDRP) для The Witcher 3 и Cyberpunk 2077.

Специалист работает над улучшением текстур нового творения Bethesda и опубликовал сравнительное видео, где можно оценить первые изменения в текстурах рельефа и различной отделки, качество заметно улучшается, при этом моддер следует прежним принципам: «Конечно, как обычно, проект ориентирован на достижение высочайшего качества текстур (а возможно, и моделей в будущем) при сохранении хорошей производительности и разумном использовании видеопамяти». Halk Hogan не полностью переключается на Starfield, работа над HDRP NextGen Edition для The Witcher 3 и HDRP 2.0 для Cyberpunk 2077 продолжается и скоро обещает больше информации по этим модификациям.

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Что касается сроков выхода HD Reworked Project для Starfield: «Модификация сейчас находится на ранней стадии работы, хотя скоро выйдет первая версия», — сообщается в примечаниях к новому видео.