Ранее компонент защиты получал интервальные обновления.

Lauren EdvalsonUnsplash

Веб-браузеру Google Chrome исполняется 15 лет, в честь чего компания подготовила ряд обновлений, в частности, обновление интерфейса браузера и повышение безопасности за счёт изменений некоторых аспектов работы «Безопасного просмотра» Google Safe Browsing — службы, которая защищает пользователей от небезопасных сайтов. Как объясняет gHacks, безопасный просмотр связывается с серверами Google через определённые промежутки времени для обновления информации, но реальность такова, что продолжительность жизни фишинговых сайтов может быть намного короче интервалов, через которые происходит обновление. Вскоре Chrome перейдет на проверки в реальном времени.

Ранее Chrome регулярно загружал информацию для работы безопасного просмотра через каждые 30…60 минут, однако последние исследования компании указывают на то, что около 60% фишинговых доменов существуют всего 10 минут. Интервальное обновление недостаточно быстрое, чтобы защитить пользователей, переход на проверки в реальном времени улучшит защиту от вредоносного ПО и фишинга на 25%, подсчитали в Google.

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Chrome не единственный веб-браузер, использующий безопасный просмотр, многие браузеры на основе кодовой базы Chromium, а также веб-браузер Mozilla Firefox тоже используют его. На данный момент неизвестно, как изменения со стороны Google повлияют на эти браузеры, что касается Edge, Microsoft ведет собственный список для защиты пользователей от опасных сайтов.