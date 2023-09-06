Производительность может увеличиться примерно в два раза.

Caspar Camille Rubin, Unsplash

Разработчики Bethesda не добавили в Starfield технологии масштабирования NVIDIA DLSS и Intel XeSS, реализовав поддержку только AMD FSR2. Возможно, это как-то связано с партнёрством Bethesda и AMD, но сейчас не об этом, сегодня официальный релиз Starfield и благодаря моддерам в игре заработает не только FSR2, но и другие технологии масштабирования, сообщает VideoCardz.

Некоторые из первых подобных модификаций не были бесплатными, однако нашлись умельцы, которые смогли внедрить в игру дополнительные технологии масштабирования и не просят никакой оплаты за свои труды. Специалисты VideoCardz обратили внимание на работу моддера под псевдонимом LukeFZ, он добавил в игру поддержку NVIDIA DLSS2 и Intel XeSS — эту модификацию с портала NexusMods скачали уже более 40 тысяч раз. Теперь энтузиаст опубликовал ещё один мод, заменив существующую реализацию FSR2 на DLSS3 с генерацией кадров. Стоит отметить, что оба мода не идеальны, есть сообщения об ошибках, кроме того, в меню игры технология по-прежнему отображается как FSR, хотя файлы библиотек имеют отношение к DLSS3 от NVIDIA.

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Как показали различные тесты, по производительности видеокарты NVIDIA в Starfield не лидируют, так что генерация кадров придётся кстати владельцам GeForce RTX 40 и сделает игровой процесс более комфортным. По словам моддера, технология может увеличить FPS почти в два раза, например, с 56 до 110 кадров в секунду.

Мод все ещё находится на стадии разработки, поэтому пользователи могут столкнуться с ошибками, более того, пользователям, которые заботятся о своей безопасности, стоит помнить, что они скачивают модификацию от неизвестного разработчика и ожидать можно чего угодно. На момент написания мод скачали более 18 тысяч раз.