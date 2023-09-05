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Thermaltake представила свои первые игровые мониторы
Две модели диагональю 27 и 32 дюйма.

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Накануне Thermaltake представила свои первые игровые мониторы, в линейку вошли две высокоскоростные модели с разрешением WQHD (2560×1440 пикселей): 27-дюймовая TGM-I27FQ и 32-дюймовая TGM-V32C, сообщает Guru3D.

Источник: Thermaltake TGM-I27FQ

TGM-I27FQ оснащён матрицей Fast IPS с частотой обновления 165 Гц и скоростью отклика 1 мс. Монитор имеет сертификаты NVIDIA G-Sync Compatible и AMD FreeSync Premium, обладает такими игровыми возможностями, как Ultra Shadow Boost для улучшения видимости в тёмных сценах, также заявлена защита глаз от мерцания и синего света. В числе других особенностей: яркость 400 нит, контрастность 1000:1, 95% покрытие цветового пространства DCI-P3, функция KVM переключения. Монитор регулируется по высоте, углу наклона в обоих плоскостях, поворачивается, имеет RGB подсветку на обратной панели и проекцию логотипа Thermaltake (TT) на стол. Монитор оснащается следующими разъёмами: 2×HDMI 2.0, DP 1.4, USB Type-C (15 Вт), 2×USB Type-A.

Источник: Thermaltake TGM-V32CQ

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Монитор TGM-V32C получил изогнутую панель VA с частотой обновления 170 Гц, скоростью отклика 1 мс и яркостью 400 нит, также заявлена поддержка NVIDIA G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium и Ultra Shadow Boost, защита от мерцания и синего света. Охват DCI-P3 составляет 90%, контрастность 3000:1, для подключения предусмотрены 2×HDMI 2.0 и DP 1.4. Есть регулировки по высоте, наклону, дисплей можно поворачивать на угол до 45 градусов, есть подсветка, но не проекция, реализована возможность прокладки проводов в ножке.

Оба монитора совместимы с креплением VESA (75×75), цены не уточняются.

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#thermaltake #мониторы #игровые мониторы
Источник: guru3d.com
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