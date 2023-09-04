Обычных пользователей вряд ли ожидают какие-либо проблемы.

Markus Spiske, Unsplash

Microsoft в очередной раз сообщила, что устаревшие протоколы шифрования трафика TLS (Transport Layer Security) версий 1.0 и 1.1 скоро будут отключены в операционных системах Windows, передаёт Bleeping Computer, объясняя, что протоколы шифрования TLS созданы для защиты пользователей при обмене информацией и доступе к ней через Интернет посредством клиент-серверных приложений.

Протокол TLS 1.0 впервые был представлен в 1999 году, преемник TLS 1.1 в 2006 году, а в 2018 году утвердили следующую версию протокола TLS 1.3, которая останется в будущих клиентских и серверных сборках Windows — TLS 1.0 и 1.1 отключат по умолчанию. В инсайдерских сборках Windows 11 старые протоколы отключили уже в этом месяце.

реклама

Возможность включить TLS 1.0 или TLS 1.1 оставят, но делать это следует в крайнем случае, отмечают специалисты. На обычных пользователей изменения вряд ли окажут влияние, во всяком случае, риск потенциальных проблем минимален, другое дело предприятия — администраторам рекомендуется заблаговременно провести тщательное тестирование для выявления проблем с приложениями, которые потребуется обновить или заменить.