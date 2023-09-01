В Европе будет стоить от 4499 Евро.

Lenovo представила топовый ноутбук Legion 9i для геймеров и создателей контента, это первый 16-дюймовый игровой ноутбук в экосистеме Lenovo Legion и первый в мире ноутбук с автономной системой жидкостного охлаждения, передаёт TechPowerUp. В максимальной конфигурации Legion 9i предложит сочетание Intel Core i9-13980HX и NVIDIA GeForce RTX 4090 (150+25 Вт) для ноутбуков, 64 ГБ DDR5-5600 или 32 ГБ DDR5-6400, твердотельный накопитель PCIe Gen 4 объёмом 2 ТБ, Mini LED дисплей Lenovo PureSight 3.2K с соотношением сторон 16:10, переменной частотой обновления 165 Гц и заводской калибровкой для наилучшего покрытия цветовых пространств DCI-P3 и sRBG.

Lenovo Legion 9i выделяется автономной встроенной системой жидкостного охлаждения Legion Coldfront, разработанной совместно с компанией Cooler Master. Охлаждение позволяет рассеивать до 230 Вт тепла при сравнительно небольшом весе в данном сегменте ноутбуков 2,56 кг. Также для снижения веса была разработана карбоновая крышка, рисунок которой уникален на каждом экземпляре вследствие выбранной технологии производства. Legion Coldfront включается, когда температура графического процессора достигает 84°C, отводя тепло не только от GPU, но и от видеопамяти. Воздушная часть охлаждения включает три вентилятора с индивидуальными вентиляционными отверстиями.

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Lenovo Legion 9i предлагает различные «умные» технологии и программное обеспечение для настройки и управления, в частности, они используются в системе охлаждения, управляющем чипе дисплея Lenovo LA-2, который может автоматически регулировать мощность напрямую отслеживая частоту кадров, синхронизировать цветовую гамму изображения и RGB подсветки. А, например, ПО Tobii Horizon позволит отслеживать положения головы, X-Rite переключать калиброванные профили дисплея.

Lenovo Legion 9i оснащён аккумулятором ёмкостью 99,99 Вт·ч, поставляется с тонким адаптером мощностью 330 Вт и Type-C адаптером мощностью 140 Вт, поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3 от MediaTek Filogic 380 со скоростью беспроводной связи до 6,5 Гбит/с, также поддерживается 3D аудио Nahimic от SteelSeries.

В Европе ноутбук ожидается в октябре по цене 4499 Евро.