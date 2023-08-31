Но передумала из-за потенциальных проблем у пользователей.

Ryutaro Uozumi, Unsplash

В отличие от NVIDIA, компания AMD не стала использовать в новом поколении потребительских видеокарт разъёмы питания 12VHPWR. Учитывая сложности и нюансы, с которыми столкнулись владельцы видеокарт GeForce RTX 40 с данным разъёмом питания, его отсутствие в серии Radeon RX 7000 можно записать в преимущества. Однако AMD всё же планировала внедрить 12VHPWR в видеокарты среднего сегмента, Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, представленные недавно. Об этом Скотт Херкельман (Scott Herkelman), директор графического бизнеса AMD, рассказал ресурсу Club386.

«Мы не рассматривали новый кабель питания для серии 7900 и для 7600, но для 7800 и 7700 он был в планах. Мы отказались от него, и это было целенаправленное решение», — сказал Херкельман. Специалист также дал понять, что компания исключает любые изменения в разъёмах питания, пока не будет уверенности, что эти изменения не станут проблемой для конечных потребителей: «Вот когда вопросы с питанием будут решены и появится уверенность в том, что у конечных потребителей всё будет работать должным образом, вот тогда мы и начнём включать его (прим. новый разъём питания) в свой план».

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На самом деле странно, что, не реализовав 12VHPWR во флагманских видеокартах, AMD хотела внедрить его в видеокарты среднего сегмента с гораздо меньшим энергопотреблением. Для Radeon RX 7900 XTX заявлен TBP 355 Вт и видеокарта обходится двумя 8-контактными разъёмами питания в эталонном исполнении, для RX 7800 XT заявлен TBP 263 Вт, зачем ей нужен был 12VHPWR разъём? Возможно, в компании хотели проверить решение, но в итоге решили, что репутация дороже, тем более, 12VHPWR всё равно заменят на доработанный 12V-2×6.