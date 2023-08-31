Сдержанный дизайн, большой тачпад и 165 Гц дисплей, клавиатура с цифровым блоком и подсветкой.

GIGABYTE представила 16-дюймовый ноутбук G6, который станет отличным помощником в обучении и подойдёт для игр. По сравнению со своими аналогами в сериях G5 и G7, новинка получила более сдержанный и универсальный дизайн. Вес ноутбука составляет 2,3 кг, он может похвастаться большим тачпадом, клавиатурой с ходом клавиш 2,0 мм, хорошей тактильной обратной связью, подсветкой и наличием цифрового блока, а также поддержкой мультитач-жестов Windows Precision. Экран с разрешением WUXGA (1920×1200 пикселей), частотой обновления 165 Гц и тонкими рамками обеспечит как плавный игровой процесс с низким откликом, так и большее рабочее пространство.

На момент написания варианты конфигураций ноутбуков не уточняется, известно лишь, что в максимальной конфигурации GIGABYTE G6 предложит 12-ядерный 16-поточный процессор Intel Core i7 13-го поколения (серии H) с максимальной частотой 4,9 ГГц и ноутбучную версию дискретной видеокарты GeForce RTX 4060 8 ГБ. В числе других подробностей: применение двухканальной DDR5, наличие двух слотов M.2 для установки твердотельных накопителей, Wi-Fi 6E нового поколения, порта Ethernet RJ45, USB Type-A, USB-C, HDMI карт-ридера microSD. Для охлаждения используется фирменная система WINDFORCE с двумя вентиляторами, четырьмя тепловыми трубками и четырьмя вентиляционными отверстиями.