Модели поддерживают скоростную память, получили улучшенное охлаждение, новые возможности.

GIGABYTE представила новые материнские платы AORUS Z790 X Gen для следующего поколения настольных процессоров Intel Core. В новинках особое внимание уделили поддержке скоростной памяти, возможностям BIOS и реализовали ряд аппаратных улучшений. На момент написания в официальной новости и каталоге на сайте компании перечислены следующие X Gen модели:

Новые платы поддерживают XMP профили DDR5-8266 и выше, имеют встроенный инструмент DDR5 XMP Auto Booster, который позволит владельцам легко повысить скорость работы памяти DDR5-5600 до 6000, а применение при производстве технологии обратного сверления повышает целостность сигналов. В зависимости от модели, в конструкции плат реализованы решения для быстрой установки и извлечения M.2 накопителей (M.2 EZ-Latch Plus) и радиаторов для них (M.2 EZ-Latch Click), а также видеокарт (PCIe EZ-Latch). Кроме того, платы Z790 AORUS PRO X и B760M AORUS ELITE X поддерживают безкабельное подключение панелей Sensor Panel Link, а Z790 AORUS XTREME X может похвастаться собственным встроенным 5-дюймовым ЖК-дисплеем Edge View.

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Для стабильной работы при интенсивных нагрузках платы оснащаются усовершенствованной системой охлаждения VRM с увеличенной площадью рассеивания тепла, специальным покрытием, в некоторых моделях применяется конструкция I/O Vent Design с вентиляцией на задней панели, варианты плат XTREME и XL также оснащаются охлаждением Thermal Guard M.2.

GIGABYTE не называет сроки начала продаж и цены, однако, по слухам, следующее поколение настольных процессоров Intel Core представят в сентябре.