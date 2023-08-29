Модель полностью заменит новая RX 7600.

Malachi Brooks, Unsplash

Настольные видеокарты AMD Radeon RX 6000 серии по-прежнему находятся в продаже и пользуются спросом за счёт привлекательного сочетания цены, характеристик и производительности, а также пока ограниченного ассортимента видеокарт в новой 7000 серии. Возможно, дело идёт к сворачиванию производства 6000 серии, во всяком случае, некоторых моделей. Ресурс Wccftech сообщает со ссылкой на ITHome о завершении производства Radeon RX 6650 XT, в свою очередь, китайский ресурс ссылается на местный форум поставщиков оборудования Board Channels.

Сообщается, что AMD якобы уже прекратила производство графических процессоров для Radeon RX 6650 XT и работает со своими партнёрами над быстрой реализацией запасов этих видеокарт. В план по ускорению продаж входят скидки и рекламные акции через розничных партнёров, утверждает источник, ожидается, что карты распродадут в следующем месяце.

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По сути, Radeon RX 6650 XT была заменена новой Radeon RX 7600, отмечают в Wccftech. Хотя новинка не везде быстрее, в среднем уровень производительности идентичен, а в дополнение RX 7600 предлагает все достоинства новой архитектуры RDNA 3, включая кодирование AV1, блоки для ускорения алгоритмов ИИ, поддержку продвинутых функции Anti-Lag+ и HYPR-RX.