Недавние заявления одного из руководителей компании, вероятно, были неправильно интерпретированы.

Onur Binay, Unsplash

На прошлой неделе AMD представила видеокарты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT в рамках выставки Gamescom 2023. В интервью после основной презентации директор по графическому бизнесу в AMD Скотт Херкельман (Scott Herkelman) сказал, что «…портфолио продуктов RDNA3 сформировано…У нас может быть несколько разных версий, но это не новый ASIC…». Это можно было интерпретировать, как заявление о том, что новых моделей видеокарт RDNA 3 компания больше выпускать не будет, кроме версий с каким-то незначительными изменениями. Но данная интерпретация ошибочна, заявляют специалисты издания PCWorld, новые видеокарты в линейке Radeon RX 7000 ещё могут выйти.

Говоря о том, что новые ASIC не планируются, Херкельман имел ввиду уникальные графические процессоры, объясняют в PCWorld. Иными словами, AMD выпустила три графических процессора нового поколения, Navi 31, Navi 32 и Navi 33, новых не будет, но это не значит, что не будет новых видеокарт. Компания может выпустить новинки на базе разных урезанных версий уже выпущенных графических процессоров. Для примера в PCWorld указывают на большой незаполненный промежуток между RX 7600 и RX 7700 XT, а также на гипотетическое обновление некоторых моделей по аналогии с видеокартами RX 6x50 предыдущего поколения.

реклама

Тем не менее, заявление специалиста действительно можно интерпретировать по разному, что имел ввиду интервьюер, спрашивая про портфолио RDNA 3, вероятно, модели видеокарт, а имел ли ввиду Херкельман под ASIC графические процессоры, а не что-либо более крупное. Дополнительные уточнения не помешают.