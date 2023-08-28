В конструкции используются четыре тепловые трубки.

Компания GELID Solutions выпустила компактный низкопрофильный кулер, который может отвести до 130 Вт тепла. Новая модель получила говорящее название Slim Silence Black: кулер занимает в высоту вместе с вентилятором всего лишь 41,5 мм, максимальный уровень шума комплектного 90-мм вентилятора не превышает 26,5 дБ, кулер полностью чёрный — окрашен методом электрофоретического осаждения. Вентилятор поддерживает ШИМ-регулирование и на максимальной скорости вращения 2800 об/мин создаёт воздушный поток 41,18 кубических футов в минуту (CFM) при статическом давлении 2,49 мм вод ст.

Полные размеры кулера Slim Silence Black составляют 94×104×41,5 мм, весит решение 198 грамм и в этот вес входят четыре тепловые трубки, которые напрямую контактирует с крышкой процессора. Поставляется кулер с универсальным монтажным комплектом для сокетов AMD AM5, AM4, AM3+, AM3 и Intel LGA1700, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, также покупатель получает вместе с кулером термопасту GC-4 и шпатель для её нанесения.

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Позиционируется GELID Slim Silence Black, как идеальное решение для ITX систем и тонких корпусов, кулер соответствует требованиям RoHS и WEEE и имеет 5-летнюю гарантию. По информации TechPowerUp, его зарубежная цена составит 25 долларов США.