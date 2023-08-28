Три 90-мм вертушки, 7 трубок и медное основание.

GIGABYTE представила новые видеокарты AMD Radeon RX 7800 XT 16 ГБ и RX 7700 XT 12 ГБ в фирменном исполнении GAMING OC. Как отмечает производитель, это классические и популярные модели, ориентированные на производительность и стабильность. В них используются компоненты ULTRA DURABLE, включая высококачественные твердотельные конденсаторы, металлические дроссели и МОП-транзисторы с низким сопротивлением, а также эффективная система охлаждения WINDFORCE с тремя 90-мм вентиляторами, крупным радиатором, медной пластиной в основании, которая контактирует с графическим процессором и чипами памяти, семью тепловыми трубками и металлическим бэкплейтом.

Видеокарты имеют строгий дизайн преимущественно в чёрном цвете и могут быть адаптированы к различным стилям сборки. Заявлено наличие RGB-подсветки логотипа на боковой стороне видеокарты, которую можно настроить с помощью программного обеспечения, а также переключателя BIOS с режимами работы OC и SILENT. Для дополнительного питания обе модели используют два 8-контактных разъёма питания, в длину занимают 302 мм. Ориентированы Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT на игры в разрешении 1440p и появятся в продаже 6 сентября. Цены GIGABYTE пока не называет.