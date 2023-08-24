Новинки ожидаются в продаже осенью.

Игровое подразделение T-FORCE компании Team Group объявило о подготовке к расширению ассортимента устройств, предназначенных для охлаждения, к началу продаж готовят кулер для твердотельных накопителей T-FORCE DARK AirFlow I и вентиляторы T-FORCE RT-X120 ARGB.

Сообщается, что кулер T-FORCE DARK AirFlow I использует запатентованную двухслойную структуру с применением графена, в конструкции присутствуют две медные тепловые трубки диаметром 5 мм, набор рёбер из алюминиевого сплава и вентилятор высокого давления с ШИМ регулированием в зависимости от температуры. Кулер рассчитан на охлаждение скоростных накопителей M.2 2280 Gen 5.

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Вентилятор T-FORCE RT-X120 ARGB получил уникальную конструкцию крыльчатки с периферийным кольцом (ring blade design, RBD). Крыльчатка получилась более жёсткой и обеспечивает направленный, концентрированный поток воздуха с высоким статическим давлением. Среди других достоинств производитель называет: ШИМ регулирование, антивибрационные вставки в местах крепления вентилятора, низкий уровень шума, подшипник скольжения со сроком службы до 50 000 часов, поддержка программного обеспечения ведущих производителей для настройки ARGB подсветки, в том числе, ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync, ASROCK-Polychrome Sync.

Что касается конкретных спецификаций, заявлен рабочий диапазон 600…2200 ±300 об/мин, расход воздуха до 71,12 кубических футов в минуту (CFM) и статическое давление до 3,62 мм вод ст. Вентилятор будет доступен в чёрном и белом цвете.

За рубежом новинки ожидаются в продаже к октябрю.