AM5 Thermal Paste Guard выполнен из чистой меди промышленного класса/

DeepCool представила защитную рамку для процессоров AMD Ryzen серии 7000, которая препятствует попаданию термопасты в вырезы и зазоры распределителя тепла, сообщает GdM. Подобные решения стали появляться вскорости после выхода новых процессоров AMD. Некоторые владельцы были недовольны, что излишки термопасты выдавливаются в выемки теплораспределителя новых процессоров, попадают на конденсаторы, а также могут накапливаться и застревать в зазорах между крышкой и подложкой процессора. Защитная рамка, повторяющая контуры крышки, эффективно препятствует этому.

Решение DeepCool под названием AM5 Thermal Paste Guard (R-AM5TPG-CUNNAN-G) примечательно тем, что выполнено из чистой меди промышленного класса. Рамка поставляется в комплекте с чистящей салфеткой и лопаткой для равномерного распределения термопасты по крышке процессора. Полезный набор со всем необходимым, как для тех кто впервые собирает систему, так и для тех, кто решил обслужить систему охлаждения, заменить термопасту и заодно установить защитную рамку.