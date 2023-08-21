Для питания используют два блока на 2 кВт.

Пока кто-то обсуждает проблемы с размещением и подключением GeForce RTX 4090 к блоку питания, компания Mifcom смогла создать ПК, где установлено семь таких видеокарт, сообщает VideoCardz. Очевидно, это не обычная система для игр, компьютер получил говорящее название BIG Boss и предназначен для выполнения рабочих, ресурсоёмких задач, таких как глубокое обучение, анализ данных и 3D-рендеринг. Компания Mifcom отдала предпочтение видеокартам GeForce RTX 4090 потребительского класса, вероятно, из-за более высокой стоимости профессиональных решений RTX ADA, при этом RTX 4090 должна обеспечивать эквивалентную производительность при условии поддержки программным обеспечением. Собственно, вот и ответ, почему объём видеопамяти на потребительских видеокартах ограничивается.

Все семь GeForce RTX 4090 выполнены в однослотовом исполнении с водоблоками и смотрятся в корпусе, как огромный бутерброд, но только так их все удастся установить в материнскую плату, которой выступила ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II. Картам урезали лимит по питанию до 300 Вт, но даже так вся связка требует огромного количества энергии – в рабочей станции используется два блока питания мощностью 2 кВт каждый. Система оснащена самым производительным процессором AMD Threadripper, доступным в настоящее время на рынке, 64-ядерным PRO 5995WX, а объём оперативной памяти составляет 128 ГБ, причём это меньше суммарного объёма графической памяти в 168 ГБ. Стоит BIG Boss около 28999 евро.