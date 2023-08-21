Компьютер также оснащён 8 ГБ LPDDR5 и накопителем на 256 ГБ.

CHUWI обновила серию мини-ПК HeroBox, выпустив новую модель с процессором Intel семейства Alder Lake-N, сообщает GdM. В основе CHUWI HeroBox 2023 года 4-ядерный 4-поточный процессор Intel N100. При TDP в диапазоне 6…13 Вт максимальная частота процессора достигает 3,4 ГГц, также он может похвастаться 6 МБ кэш-памяти и интегрированной графикой UHD Graphics 12-го поколения с поддержкой декодирования AV1 и выводом на экран 4K 60 Гц. В графике активно 24 блока EU и работает она на частоте до 750 МГц.

Процессор поддерживает память типа DDR4, DDR5 и LPDDR5 — в CHUWI выбрали для HeroBox 2023 последний вариант, мини-ПК получил 8 ГБ быстрой и энергоэффективной LPDDR5-4800. Также компьютер поставляется с предустановленным M.2 SSD объёмом 256 ГБ и операционной системой Windows 11 «Домашняя», кроме того, присутствует возможность установить дополнительный жёсткий диск или твердотельный накопитель формата 2,5 дюйма, применительно к жёсткому диску указан максимальный объём до 1 ТБ.

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Набор внешних интерфейсов включает один видеовыход HDMI 2.0 и один D-Sub, по паре USB 3.0 и USB 2.0, один USB Type-C, слот microSD и разъём для подключения наушников, есть гигабитный Ethernet, адаптер с поддержкой Wi Fi 6 и Bluetooth 5.2. Внешние размеры устройства 187,6×138,3×37,3 мм, вес 505 грамм — компьютер легко поместится в сумку и будет практически не заметен на рабочем месте, его и вовсе можно спрятать за монитором, установив на крепление VESA.