Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
CHUWI представила новый мини-ПК HeroBox 2023 на базе Intel N100
Компьютер также оснащён 8 ГБ LPDDR5 и накопителем на 256 ГБ.

реклама

CHUWI обновила серию мини-ПК HeroBox, выпустив новую модель с процессором Intel семейства Alder Lake-N, сообщает GdM. В основе CHUWI HeroBox 2023 года 4-ядерный 4-поточный процессор Intel N100. При TDP в диапазоне 6…13 Вт максимальная частота процессора достигает 3,4 ГГц, также он может похвастаться 6 МБ кэш-памяти и интегрированной графикой UHD Graphics 12-го поколения с поддержкой декодирования AV1 и выводом на экран 4K 60 Гц. В графике активно 24 блока EU и работает она на частоте до 750 МГц.

Источник: CHUWI

Процессор поддерживает память типа DDR4, DDR5 и LPDDR5 — в CHUWI выбрали для HeroBox 2023 последний вариант, мини-ПК получил 8 ГБ быстрой и энергоэффективной LPDDR5-4800. Также компьютер поставляется с предустановленным M.2 SSD объёмом 256 ГБ и операционной системой Windows 11 «Домашняя», кроме того, присутствует возможность установить дополнительный жёсткий диск или твердотельный накопитель формата 2,5 дюйма, применительно к жёсткому диску указан максимальный объём до 1 ТБ.

реклама

Набор внешних интерфейсов включает один видеовыход HDMI 2.0 и один D-Sub, по паре USB 3.0 и USB 2.0, один USB Type-C, слот microSD и разъём для подключения наушников, есть гигабитный Ethernet, адаптер с поддержкой Wi Fi 6 и Bluetooth 5.2. Внешние размеры устройства 187,6×138,3×37,3 мм, вес 505 грамм — компьютер легко поместится в сумку и будет практически не заметен на рабочем месте, его и вовсе можно спрятать за монитором, установив на крепление VESA.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#мини-пк #chuwi #intel alder lake-n
Источник: gdm.or.jp
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Изображения мини-ПК Thunderobot MIX с консольным дизайном появились в сети
Minisforum принимает заказы на мини-ПК с Intel Core i7-12650H и дискретным GPU Arc A730 6 ГБ
ZOTAC представила новую линейку мини-ПК в корпусах объёмом от 1,79 до 8,3 литров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК "Вагнер" подтвердил информацию о перевербовке сотрудников
15
Мали и Буркина-Фасо отправили в Нигер штурмовик Super Tucano для противостояния войскам Сообщества
+
Бойцы Министерства Обороны поблагодарили инструкторов ЧВК Вагнер за переданный боевой опыт
3
Ryzen Threadripper PRO 7955WX появился в Geekbench c 16 ядрами
+
Геймер из РФ, не успевший обновить железо до роста цен, обманул систему, собрав ПК под апгрейд
28
В Сети появились кадры активной работы FPV-дронов по бронетехнике ВСУ
+
Британский производитель «американских» систем РЭБ выкупил Ball Aerospace за 5,6 миллиарда долларов
+
Украинские самолёты не успев взлететь, тут же попадают "на прицел" ракет ВС РФ - пожаловались в ВСУ
6
Гая Ричи обвиняют в плагиате сценария “Джентльменов”
+
Honda Electric Vision Design показала изображения будущего преемника NSX - характеристики неизвестны
+
Зеленский назвал истребители Saab JAS 39 Gripen гордостью Швеции и попросил поделиться ими с Украиной
2
Россия представила новейший легкобронированный вездеход на форуме Армия-2023
3
СБУ расследует факт поставки бракованных снарядов для ВСУ
1
Раскрыты полные спецификации смартфона Xiaomi 13T: Dimensity 8200 Ultra и 8 ГБ ОЗУ
+
Командующий ВВС ВСУ: российские Су-35 ведут охоту на украинские МиГ-29, а соотношение 9 к 1
+
War Thunder Mobile вышла на iOS и Android — по случаю релиза разработчики приготовили подарки
1
Современные игры запустили на 1-ядерном процессоре — FPS оказался выше, чем на консолях
20
Найдена вредоносная программа для Android, избегающая обнаружения с помощью хитрого трюка
1
Россия нанесла удар по выставке дронов в Чернигове
13
Сеть облетают мемы с Пригожиным в номинации "Учитель года"
+

Популярные статьи

Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
77
Игровая сборка по принципу «лютой» экономии – геймерский ПК за 60 000р для очень бедных геймеров
22
ТОП-15 мифов о процессорах для компьютеров
10
В США рассказали, как F-16 для Украины могут навредить России, не сделав ни одного выстрела
18
Проверяю дистрибутив Green Linux 21.2.0 Pro Cinnamon на соответствие экспериментальным требованиям
13
Итоги гоночного уик-энда 19-20 августа
1
Обзор ноутбука MSI Raider GE78HX Core i9 13980HX + RTX 4090
5
Тайвань продемонстрировал ударный БПЛА, который применит против НОАК в случае вторжения на остров
2
Почему сегодня выгодно покупать видеокарты на Авито – 10 советов для новичков и бывалых геймеров
14
Обзор игры Prey 2006. Часть 1
12

Сейчас обсуждают

Эрза Макларен
15:37
Там кэш такой же?
Современные игры запустили на 1-ядерном процессоре — FPS оказался выше, чем на консолях
Truth Seeker
15:34
Украина как государство признана международным сообществом, и состоит в международных организациях типа ООН, в отличии от ЛНДР и прочих недогосударств. И сама РФ кстати это признавала до 2014 года. Н...
Зеленский: Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО
ultrafx
15:31
Так-то эти игры на консоли идут в стабильных 60, тогда как в тестах сверху минималки в 7 кадров и пила на фреймтаме говорят о том, что это чуть более чем неиграбельно.
Современные игры запустили на 1-ядерном процессоре — FPS оказался выше, чем на консолях
Игорь Афанасьев
15:29
Восточный фронт крах Аненербе
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 2
Игорь Афанасьев
15:29
Классная игруха. До сих пор иногда играю
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 2
CrCoNi
15:27
По моему вы погорячились и слишком оптимистичную карты выдали для ураиньцев. По последней информации вот этого голубого в центре не будет, оно скоро станет красненьким цветом как ему и положено быть и...
Зеленский: Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО
Алексей Баев
15:27
ССД рассчитаны на 228 лет работы? Ну ты то точно не брешишь, тебе можно на слово верить.
Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
CrCoNi
15:25
за Украину кто только не решает, кроме неё самой, а шо так?
Зеленский: Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО
Pustotnik
15:21
Так и Украина такая же придуманная республика, которая хотела в ЕС, по факту ЛНР/ДНР и Крым вернулись домой и освобождены. А Украина вообще непонятное образование... у которой со всеми соседями пробле...
Зеленский: Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО
CrCoNi
15:20
ты свои Голливудские съемки перед сном пересматривай и убеждай сам себя что так и было
Зеленский: Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем