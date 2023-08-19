В сравнении с дискретными видеокартами скорость невелика, но если денег на них нет, то вариант с APU может быть вполне актуальным.

Timothy Dykes, Unsplash

Генерация изображений с помощью нейросетей сейчас довольно популярна, но на домашних ПК не всем доступна. Можно воспользоваться онлайн-сервисами, здесь есть из чего выбрать, но в данном случае возможны различные ограничения на количество генерируемых изображений и т.п. То ли дело, когда нейросеть можно запустить прямо на своём ПК, дообучить и бесконечно практиковаться в составлении так называемых промтов, но для этого нужна современная видеокарта с хорошими возможностями в ИИ.

Не обязательно иметь видеокарту профессионального класса или топовую NVIDIA GeForce RTX 4090, чтобы сравнительно быстро генерировать изображения, подойдёт что-то из среднего класса, например, в новом форке Stable Diffusion web UI с интеграцией Intel OpenVINO довольно неплохо показывает себя 16-гиговая Intel Arc A770, догоняя по скорости генерации GeForce RTX 4060 Ti. Если и такие видеокарты не по карману, не стоит отчаиваться, предприимчивые пользователи используют Stable Diffusion даже на APU AMD. О таком энтузиасте рассказали в Tom’s Hardware.

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На YouTube канале Tech-Practice появилось видео об успехах применения AMD Ryzen 5 4600G для генерации изображений в Stable Diffusion. Этот 6-ядерный 12-поточный APU имеет встроенную графику Vega 7 с частотой до 1,9 ГГц.

Чтобы сделать его пригодным для генерации изображений, потребуется много выделенной памяти, так автор видео выделил для нужд iGPU 16 ГБ. Но это ещё не все. Для повышения производительности при работе с ИИ нужна поддержка ряда фреймворков, таких как PyTorch, заручиться ей можно, воспользовавшись программной платформой Radeon Open Compute (ROCm), но она официально не поддерживает интегрированную графику Ryzen 5 4600G. Тем не менее, существуют сторонние сборки, где данная поддержка реализована — такой воспользовался автор видео.

В результате на Ryzen 5 4600G удаётся сгенерировать изображение 512×512 пикселей в 50 шагов примерно за 1 минуту 50 секунд, что очень неплохо с учётом цены этого APU.