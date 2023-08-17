Не прибегая к нестандартным средствам.

После установки операционной системы Windows 11 пользователи получают в нагрузку целых ворох различных предустановленных приложений, всё бы ничего, но не все можно удалить стандартными средствами системы. Среди заблокированных для удаления приложений специалисты gHacks перечисляют «Фотографии», Xbox Game Bar, «Связь с телефоном», — хотя они расширяют возможности операционной системы, есть энтузиасты, предпочитающие те или иные сторонние инструменты и рьяно желающие избавиться от всего лишнего.

Похоже, ситуация немного меняется, последняя инсайдерская сборка Windows 11 под номером 25931 позволяет удалять больше приложений, помимо Кортаны, от которой решили отказаться, можно удалить приложения «Камера», «Фотографии», «Люди» и клиент удалённого рабочего стола (MSTSC).

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Специалисты положительно оценивают эти изменения, тем не менее, в системе остаются другие приложение, которые удалить нельзя. Возможно, ситуация улучшится в будущем, ну а пока даже неизвестно, когда текущие изменения инсайдерской сборки попадут в стабильный выпуск.