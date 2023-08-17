Он создаёт давление 5,3 мм вод. ст.

ARCTIC расширила серию производительных вентиляторов P-Max новой 80-мм моделью P8 Max. В отличие от обычного P8 PWM PST, версия Max обладает значительно большей скоростью вращения крыльчатки в диапазоне от 500 до 5000 об/мин, при этом на скорости 3000 об/мин вентилятор работает при силе тока всего 0,06 ампер, что значительно меньше, чем у некоторых других подобных вентиляторов. Благодаря своему значительному статическому давлению, P8 Max подойдёт для установки на радиаторы, сетчатые панели, в корпуса с плотной компоновкой, как вариант, серверные стойки формата 2U. Кроме того, P8 Max поддерживает полупассивный режим работы для остановки вращения.

На максимальной скорости ARCTIC P8 Max создаёт статическое давление 5,3 мм вод. ст. и воздушный поток 40 кубических футов в минуту (CFM). Используемый в конструкции двойной шарикоподшипник японского производителя NMB предназначен для непрерывной работы, ARCTIC даёт гарантию на вентилятор сроком 6 лет. Шарикоподшипник шумнее гидродинамического, но, когда речь заходит о долговечности, он гораздо лучше. Заявленный ARCTIC уровень шума достигает 0,6 сон, остановить вентилятор можно при уровне ШИМ менее 5%.

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В Европе ARCTIC P8 Max продаётся по цене 12,99 евро с учётом налогов.