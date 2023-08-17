Одна из ключевых особенностей в контроллерах.

belva bramantoro, Unsplash

Конкуренция на рынке портативных игровых консолей продолжает возрастать, появляются новые компании и бренды, а существующие не прекращают расширять ассортимент. Современное железо позволяет сделать подобные устройства карманного формата достаточно производительными и эффективными, чтобы владелец мог достаточно долго играть даже в современные игры — отсюда и невиданный ранее рост популярности.

Ходили слухи, что к данному сегменту в скором времени присоединится компания Lenovo, выпустив под геймерским брендом Legion полноценную игровую консоль Go. Теперь в Сети появились предполагаемые рендеры, их опубликовали специалисты WindowsReport, сообщает VideoCardz. Одно из изображений демонстрирует интересную особенность — съёмные контроллеры. На одном из контроллеров можно заметить наличие трекпада, также видны дополнительные кнопки по бокам и на обратной стороне консоли. В WindowsReport добавляют, что на устройство получит пару разъёмов USB Type-C, разъём для наушников и слот Micro-SD, по слухам, 8-дюймовый экран предложит разрешение 1080p.

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А вот что касается начинки, тут информации никакой, так что можно ожидать сюрпризов. Подавляющее большинство портативных консолей основывается на APU от компании AMD. Это либо стандартные решения из энергоэффективной серии 7040U, либо специализированные варианты из серии Ryzen Z1. Однако до конца года Intel должна представить процессоры Core Ultra семейства Meteor Lake с интегрированной графикой Xe-LPG, которая, как ожидается, сделает большой скачок по производительности относительно текущих решений. Было бы интересно увидеть конкуренцию между AMD и Intel в сегменте портативных консолей.