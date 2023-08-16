В более современных реализациях ситуация иная.

Производительность является одним из важнейших критериев при выборе веб-браузера, особенно в отношении скорости обработки JavaScript сценариев, которые на сегодняшний день в большом количестве присутствуют, вероятно, практически на всех сайтах, кроме простых статических страничек и блогов.

Как сообщает Neowin, Mozilla Firefox удалось одолеть Google Chrome в тесте производительности SunSpider на 64-битной операционной системе Windows 10. Данные были опубликованы командой Mozilla по JavaScript на специальном сайте, который ежедневно отслеживает производительность браузеров. Перемены наступили два месяца назад, до этого Chrome лидировал, но теперь с тестами SunSpider быстрее справляется Firefox.

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Тем не менее, результат может быть не очень важен. SunSpider на сегодняшний день является устаревшим тестом, он не обновлялся после 2013 года. Что касается современных тестов, Chrome в Apple JetStream 2 продолжает опережать Firefox с прежним преимуществом, а в Speedometer ещё сравнительно недавно лидировавший Firefox теперь тоже уступает Chrome.